Non paga le bollette e gli staccano la luce a casa, Renzo muore intossicato dal generatore a gasolio



Renzo Maccapani è morto a 56 anni soffocato dalle esalazioni di monossido di carbonio a causa di un generatore di corrente a gasolio che usava per illuminare la sua casa dove gli era stata staccata la luce. Operatore ecologico, non pagava le bollette per motivi economici.

Continua a leggere



Renzo Maccapani è morto a 56 anni soffocato dalle esalazioni di monossido di carbonio a causa di un generatore di corrente a gasolio che usava per illuminare la sua casa dove gli era stata staccata la luce. Operatore ecologico, non pagava le bollette per motivi economici.

Continua a leggere

Continua a leggere