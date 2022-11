Notano auto con vetri appannati, carabinieri scoprono un cane chiuso dentro da ore e lo salvano



I militari dell’arma, in servizio in orario serale, erano stati attirati da quella vettura ferma in strada con i vetri completamente appannati dall’interno e così si erano insospettiti. Una volta controllata, hanno scorto all’interno il cane che era disteso e ansimante.

