Omicidio Ciatti, in Spagna il processo d’appello senza Bissoultanov: l’accusa chiede inasprimento pena



Si è tenuta oggi in Spagna l’udienza del processo d’appello per l’omicidio di Niccolò Ciatti avvenuto nel 2017. L’accusa ha chiesto un inasprimento della pena per il 30enne Rassoul Bissoultanov, latitante dallo scorso luglio.

