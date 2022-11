Oroscopo di oggi 15 novembre 2022: Scorpione e Pesci si godono l’ultimo giorno d’amore



Oroscopo di oggi, martedì 15 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre Venere percorre l’ultimo grado del segno dello Scorpione, c’è il Sole perfettamente in trigono a Nettuno. Che gli ideali si facciano avanti, senza alcuna paura di esagerare. La Luna in Leone aiuta gli audaci!

Continua a leggere



Oroscopo di oggi, martedì 15 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre Venere percorre l’ultimo grado del segno dello Scorpione, c’è il Sole perfettamente in trigono a Nettuno. Che gli ideali si facciano avanti, senza alcuna paura di esagerare. La Luna in Leone aiuta gli audaci!

Continua a leggere

Continua a leggere