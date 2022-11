Oroscopo di oggi martedì 1 novembre 2022: Leone e Toro stanno sotto le coperte



Oroscopo di oggi, martedì 1 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Inizia la retrogradazione di Marte in Gemelli, che diventa passivo, quindi insicuro, ma anche più incontrollabile nelle sue azioni che hanno a che fare con il far valere il proprio pensiero.

Continua a leggere



Oroscopo di oggi, martedì 1 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Inizia la retrogradazione di Marte in Gemelli, che diventa passivo, quindi insicuro, ma anche più incontrollabile nelle sue azioni che hanno a che fare con il far valere il proprio pensiero.

Continua a leggere

Continua a leggere