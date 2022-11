Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 7 al 13 novembre 2022: Vergine e Leone sono intrattabili



Siete pronti per la classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022? Ci sarà Luna piena in Toro (con eclissi di Luna). Si prevedono emozioni forti, soprattutto per Leone, Acquario, Toro e Scorpione, segni che non sempre riusciranno a domare tali emozioni.

Continua a leggere



Siete pronti per la classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 7 al 13 novembre 2022? Ci sarà Luna piena in Toro (con eclissi di Luna). Si prevedono emozioni forti, soprattutto per Leone, Acquario, Toro e Scorpione, segni che non sempre riusciranno a domare tali emozioni.

Continua a leggere

Continua a leggere