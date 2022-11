Papa Francesco: “Questa è la terza guerra mondiale. Non facciamoci incantare dal populismo”



Bergoglio: “Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative. Non seguiamo i falsi ‘messia’ che, in nome del guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi”.

