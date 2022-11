Pianificano rapina alle Poste, ma i carabinieri li arrestano in strada prima del colpo



Tre uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri di Penne con una azione messa in atto con un posto di controllo prima di una rapina in un ufficio postale di Tuttivalignani.

