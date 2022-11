Picchia la madre 84enne fratturandole la mascella, poi la rinchiude in casa per due giorni



Fine dell’incubo per un’anziana di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, picchiata e maltrattata dal figlio che le ha anche fratturato la mascella. L’uomo è stato arrestato ed è in carcere.

