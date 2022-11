Prof insulta gli studenti: “Sei grasso come un orso polare, non puoi sentire freddo”. A processo



Una professoressa di Grosseto è finita a processo dopo che i genitori di 5 ex studenti l’hanno denunciata per aver insultato i ragazzi in classe: “Hai portato il cervello in classe, stamani?”. Ma lei nega e querela chi l’ha accusata.

Continua a leggere



Una professoressa di Grosseto è finita a processo dopo che i genitori di 5 ex studenti l’hanno denunciata per aver insultato i ragazzi in classe: “Hai portato il cervello in classe, stamani?”. Ma lei nega e querela chi l’ha accusata.

Continua a leggere

Continua a leggere