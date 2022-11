Prof prende a pugni uno studente, banchi in strada a Pontedera: “Stare dalla parte della Scuola”



In piazza Curtatone a Pontedera è stata ricreata un’aula scolastica con tanto di banchi e lavagne per far riflettere su quanto successo nei giorni scorsi, quando un prof ha preso a pugni uno studente. Il sindaco: “La generazione dei genitori di oggi, seduta su quei banchi, non può non sentirsi fattore integrante e responsabile nella filiera delle soluzioni”.

