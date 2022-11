Proteste a Catania contro le politiche del governo sui migranti, dalle navi il grido: “Aiutateci”



Le navi Humanity 1 e Geo Barents sono ormeggiate in due moli diversi del porto di Catania, in attesa di far sbarcare tutti i naufraghi. Intanto cresce la protesta degli attivisti contro le politiche del governo Meloni.

Continua a leggere



Le navi Humanity 1 e Geo Barents sono ormeggiate in due moli diversi del porto di Catania, in attesa di far sbarcare tutti i naufraghi. Intanto cresce la protesta degli attivisti contro le politiche del governo Meloni.

Continua a leggere

Continua a leggere