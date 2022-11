Reggio Emilia, infila la testa della moglie nel forno e prende a pugni la figlia: arrestato 60enne



Un 60enne di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato e condotto in carcere su richiesta della Procura reggiana con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti di moglie e figlia.

