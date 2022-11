Residenti segnalano camper fermo in strada, a bordo 34enne morto: giallo a Jesolo



Da un primo esame esterno del corpo, non sono stati individuati segni evidenti di ferite. Per questo al momento non si esclude alcuna ipotesi: sarà l’autopsia a stabilire i motivi del decesso.

