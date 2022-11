Rete Pace Disarmo spiega perché è giusto andare in piazza per la fine della guerra russa in Ucraina



Sabato 5 novembre decine di migliaia di persone scenderanno in piazza a Roma nella manifestazione Europe For Peace. Si chiederò un immediato cessate il fuoco in Ucraina e l’avvio di una conferenza di pace aperta a tutta la comunità internazionale.

