Ricercato da vent’anni, pluriomicida si presenta all’Ufficio immigrazione di Padova: arrestato



Si è presentato all’Ufficio immigrazione di Padova per richiedere il permesso di soggiorno, e durante i controlli gli agenti hanno scoperto che il 46enne cinese era ricercato per omicidio in tutto il mondo.

