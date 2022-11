Rigopiano, va in aula il giorno del compleanno di sua figlia: “Voglio vedere i responsabili in carcere”



Giampaolo Matrone si è presentato in aula per ascoltare l’arringa finale del suo avvocato, Andrea Piccoli, che ha chiesto per lui un risarcimento di non meno di due milioni di euro per i danni subiti in seguito alla tragedia di Rigopiano.

