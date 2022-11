Rossella Corazzin e il mostro del Circeo, l’avvocato La Scala: “Errori? All’epoca nessuno la cercò”



Scomparsa nell’estate del 1975 a 17 anni, la vicenda di Rossella Corazzin è rimasta avvolta nel mistero per anni. “Non so se sono stati fatti errori al tempo, forse l’unico errore è stato quello di non fare nulla – spiega l’avvocato Antonino La Scala – ora rischiamo di far morire Rossella una seconda volta”.

