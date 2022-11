Scarcerato il barista accusato della morte del 27enne morto in strada davanti al locale a Bitritto



Per il Gip di Bari il gesto del barista può essere configurato come un “comportamento travalicante i confini della legittima reazione difensiva” ma non un atto doloso. Per il giudice c’è assenza di indizi della “volontà dell’indagato di cagionare la morte”.

