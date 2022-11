Scende dall’auto per sistemare il carrello: uomo travolto da camion frigo, muore davanti al figlio



La vittima è Antonio Piras, morto davanti agli occhi inorriditi del figlio che non ha potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia lungo la strada statale 131 nel territorio del comune di Mogoro, in provincia di Oristano.

