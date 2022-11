Si toglie la vita a 13 anni: ipotesi bullismo dalle coetanee, si indaga per istigazione al suicidio



La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio in relazione al caso della ragazzina di 13 anni di Monopoli che si è suicidata mentre era sola in casa nella serata di domenica.

