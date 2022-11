“Sono farfalla”, ai funerali del 14enne Lorenzo Bastelli l’addio con la sua poesia



Per l’ultimo saluto al 14enne bolognese morto per un sarcoma di Ewing, durante i funerali, dall’altare una insegnante ha letto una sua poesia dal titolo “Rinascita”. Parole che la stessa famiglia ha voluto che fossero impresse per sempre sul santino distribuito.

