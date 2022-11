Sottoposto ai domiciliari, maltratta la madre in casa: la donna lo fa portare in carcere



Nei confronti del ventenne la Procura ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Marsala un’ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Continua a leggere



Nei confronti del ventenne la Procura ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Marsala un’ordinanza di misura cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere