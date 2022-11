Studentessa down si laurea con 110 e lode: “Tutti possiamo farcela, ora sogno di aprire un agrinido”



Margherita Campanelli, studentessa 30enne del corso magistrale in Scienze Pedagogiche a Fano, affetta dalla sindrome di Down, ha ottenuto la magistrale in Scienze pedagogiche: “Adesso voglio aprire un agrinido”

