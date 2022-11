Su latte e scontrini COOP compare il 1522, numero contro violenza sulle donne



COOP in collaborazione con l’associazione Differenza Donna che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lanciato una serie di iniziative in occasione del 25 novembre: “Le cifre raggiunte dalla violenza sulle donne ogni anno sono intollerabili”.

Continua a leggere



COOP in collaborazione con l’associazione Differenza Donna che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lanciato una serie di iniziative in occasione del 25 novembre: “Le cifre raggiunte dalla violenza sulle donne ogni anno sono intollerabili”.

Continua a leggere

Continua a leggere