Tentano furto di un’auto al centro commerciale, poi fuggono su un’altra vettura: denunciati due minori



Due ragazzini di 15 e 17 anni sono stati denunciati a piede libero per il tentato furto di un’auto in un centro commerciale di Palermo. I due, dopo un inseguimento a bordo di un’altra macchina rubata, hanno cercato di far perdere le loro tracce fuggendo a piedi.

