“Ti faccio cadere i denti”, picchiavano bimbi scuola materna: condannate tre maestre, due assolte



Tre maestre sono state condannate per maltrattamenti per aver picchiato i bimbi di una scuola materna a Borgetto, nel Palermitano. Due le insegnanti assolte in appello.

Continua a leggere



Tre maestre sono state condannate per maltrattamenti per aver picchiato i bimbi di una scuola materna a Borgetto, nel Palermitano. Due le insegnanti assolte in appello.

Continua a leggere

Continua a leggere