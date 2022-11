“Ti piace la banana?”, prof insulta alunni ma li tiene buoni rubando per loro i compiti dei colleghi



Il docente condannato in primo grado a 6 mesi di reclusione con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Alle ragazze riservava epiteti come “mongolfiera” e “salvagente” per le loro forme prosperose, ai ragazzi calci e lancio di oggetti.

