Torna a lavoro Giusy Pace, l’infermiera no vax che manifestò vestita da deportata nei lager

È tornata oggi a lavoro nell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara Giusy Pace, infermiera da 35 anni che era stata sospesa per violazione dell’obbligo vaccinale: nel 2021 aveva organizzato e guidato una manifestazione no vax e no green pass vestita da deportata nei lager.

