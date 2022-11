Travolta dal tir e trascinata per 30 metri: così è morta Romana a bordo della sua moto



La donna 51enne è morta in un terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 7 novembre, in lungomare Canepa, a Genova. Indagato per omicidio colposo l’autista del camion.

