Trovata morta dalla mamma nel bagno di casa: 13enne si suicida, ipotesi bullismo a Monopoli



Dramma a Monopoli, dove una ragazzina di 13 anni si è suicidata: a trovare il corpo è stata la madre che ha allertato i soccorsi. Inquirenti a lavoro per scoprire le cause del gesto: non esclusa l’ipotesi suicidio.

