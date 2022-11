Trovato morto Piero Perciballi: era presidente Onlus per l’assistenza dei bambini autistici, è giallo



È stato trovato morto con una ferita alla testa nella sua casa di Rignano sull’Arno Piero Perciballi, presidente della Onlus Associazione italiana per l’assistenza ai bambini autistici (Aiaba). A trovare il cadavere è stata la ex moglie. Si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

