Tumore dopo uso prolungato del cellulare, Inail condannata a pagare la rendita a un lavoratore



Lo Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Aosta che aveva condannato l’Inail a pagare la rendita per malattia professionale a un lavoratore, ora in pensione, tecnico specializzato delle Cogne Acciai Speciali: avrebbe avuto un tumore all’orecchio dopo uso prolungato del cellulare per motivi di lavoro.

