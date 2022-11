Uccide la madre a colpi di forbici: poi prova a bruciare il cadavere. Il figlio aveva problemi psichici



Il delitto a San Severino Marche. Il 56enne era in cura da tempo per problemi psichici e pare che, a seguito della febbre che aveva riscontrato negli ultimi giorni, non avesse assunto gli psicofarmaci.

Continua a leggere



Il delitto a San Severino Marche. Il 56enne era in cura da tempo per problemi psichici e pare che, a seguito della febbre che aveva riscontrato negli ultimi giorni, non avesse assunto gli psicofarmaci.

Continua a leggere

Continua a leggere