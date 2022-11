Ucciso nel giorno del suo compleanno in un bar di Pescara, indagati 3 uomini: “Usarono pistola rubata”



Indagati tre uomini per l’omicidio dell’architetto Walter Abi e per il tentato omicidio dell’ex calciatore Luca Cavallito avvenuto il primo agosto scorso. I tre avrebbero agito usando una pisola rubata in una precedente rapina.

Continua a leggere



Indagati tre uomini per l’omicidio dell’architetto Walter Abi e per il tentato omicidio dell’ex calciatore Luca Cavallito avvenuto il primo agosto scorso. I tre avrebbero agito usando una pisola rubata in una precedente rapina.

Continua a leggere

Continua a leggere