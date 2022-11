UE, nuova norma sugli imballaggi: entro il 2030 riuso e 100% riciclo



La Commissione UE ha lanciato un ambizioso programma volto a ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% pro-capite per ogni Paese entro il 2040 puntando sul riuso e il ‘vuoto a rendere’ per bottiglie di plastica e lattine in alluminio.

