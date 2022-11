Uova fresche ritirate dal mercato per presenza di Salmonella, l’avviso del Ministero della Salute



Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro delle uova è stato disposto per una positività per Salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole.

