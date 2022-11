Vivono in 14 in una casa fatiscente, a Torino il condominio dei rider: “Guadagniamo 500 euro al mese”



Vivono in 14 in una casa fatiscente a Torino. Si tratta di rider che non possono permettersi un alloggio diverso: “Guadagniamo 550 euro al mese”.

Continua a leggere



Vivono in 14 in una casa fatiscente a Torino. Si tratta di rider che non possono permettersi un alloggio diverso: “Guadagniamo 550 euro al mese”.

Continua a leggere

Continua a leggere