Acciughe Mareblu richiamate dal mercato, l’avviso del Ministero: “Non consumatele”



Secondo quanto comunicato dall’avvio del Ministero, il richiamo è stato disposto dal produttore in via precauzionale per possibile presenza di Istamina oltre i limiti di legge. Si raccomanda di non consumare il prodotto coi lotti indicati.

