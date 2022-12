“Aiuto, mia figlia 11enne non è a scuola”, bimba trovata dalla polizia con il gps del telefono



na bambina di 11 anni è uscita da casa per andare a scuola ma poi in classe non c’era. La madre ha dato l’allarme, quindi la polizia l’ha rintracciata con il geolocalizzatore del cellulare. I fatti a Firenze.

