Alice Neri, 29enne indagato è in Svizzera. La madre della 32enne: “Il collega non ci ha dato risposte”



Il 29enne indagato per la morte di Alice Neri si troverebbe attualmente in Svizzera. “Tornerà per spiegare tutto – ha dichiarato il fratello -. Lui non ha nulla a che fare con questa storia”

Continua a leggere



Il 29enne indagato per la morte di Alice Neri si troverebbe attualmente in Svizzera. “Tornerà per spiegare tutto – ha dichiarato il fratello -. Lui non ha nulla a che fare con questa storia”

Continua a leggere

Continua a leggere