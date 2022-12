Alice Neri, arrestato Mohamed Gaaloul: “Contro di lui prove pesantissime, ha evitato 3 volte cattura”



Dovrebbe arrivare oggi in Italia Mohamed Gaaloul, il 29enne arrestato ieri a Mulhouse, in Francia, in relazione alla morte di Alice Neri, la mamma di 32 anni trovata morta in un’auto carbonizzata lo scorso 18 novembre nel Modenese. Secondo la Procura, a carico del ragazzo ci sono “prove pesantissime”.

Continua a leggere



Dovrebbe arrivare oggi in Italia Mohamed Gaaloul, il 29enne arrestato ieri a Mulhouse, in Francia, in relazione alla morte di Alice Neri, la mamma di 32 anni trovata morta in un’auto carbonizzata lo scorso 18 novembre nel Modenese. Secondo la Procura, a carico del ragazzo ci sono “prove pesantissime”.

Continua a leggere

Continua a leggere