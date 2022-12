Alla scoperta del mondo albino: “Costretto a tingermi i capelli, un incontro mi cambiò la vita”



Com’è vivere da persone albine? Roberta, Vincenzo e Concetta, membri del gruppo “Albini in Italia” nonché persone albine, si raccontano oltre i cliché in un’intervista esclusiva per Fanpage.it. In cui ripercorrono la loro infanzia, i pregiudizi che hanno dovuto affrontare e superare. E come oggi è cambiata la loro vita.

