Assenze giustificate durante le mestruazioni, il liceo istituisce il congedo mestruale per le alunne



In un liceo ravvenate è stata introdotta la possibilità per le ragazze di richiedere due giorni al mese di assenze in più in caso di mestruazioni dolorose. Le due assenze non incideranno più sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.

