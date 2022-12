Attirata in una trappola e stuprata dai vicini di casa, chiesta condanna a 16 anni per i due aguzzini



È stata violentata per ore dai suoi due vicini di casa che l’hanno attirata in una trappola per poi aggredirla. A processo, il pm ha chiesto per i due aguzzini una condanna a 16 anni.

