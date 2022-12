Attirò in trappola l’amante per farlo strangolare dal marito, 35enne arrestata per l’omicidio



Per la donna la procura di Bari ha emesso un ordine di carcerazione dopo la condanna in via definitiva per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La 35enne rintracciata e arrestata dai carabinieri dopo essere rientrata dal Belgio.

