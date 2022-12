Auto si schianta contro un albero, morti due ragazzi di 18 e 19 anni a Cerignola



Dramma nella notte sulla Strada provinciale 95 Cerignola-Candela dove due giovani di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale. erano a bordo di un’auto che per cause da accertare è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo contro un albero.

