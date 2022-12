Bari, ecco la barra luminosa salvavita: segnala ai pedoni quando fermarsi se il semaforo è rosso



A darne notizia su Facebook il sindaco Antonio Decaro: si tratta di un dispositivo pensato per segnalare l’impossibilità di attraversare quando il semaforo è rosso. “Utile per tutti quelli che spesso come me sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare” dice il primo cittadino.

