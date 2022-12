Cavalla campionessa di trotto rapita, muore investita mentre torna a casa: era incinta



I fatti a San Benigno Canavese, nel Torinese. I ladri l’hanno abbandonata lungo la provinciale dopo essersi accorti di non avere un mezzo per trasportarla. Morto anche il puledrino che la cavalla portata in grembo.

