Cento euro al giorno per gli spacciatori e 50 per le vedette, gli stipendi dei pusher a Palermo



Lo spaccio veniva organizzato come un vero e proprio lavoro in una delle più importanti piazze di spaccio della Sicilia, quella di piazzale Ignazio Calona a Palermo. Turni di 12 ore per garantire la piena attività, anche in orario notturno, compiti ben definiti per ciascuno.

